США «завербовали» Протасевича в белорусский КГБ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

США 4 ноября официально сняли санкции с авиакомпании «Белавиа». Это следует из сообщения управления по контролю за иностранными активами министерства финансов США, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведомство удалило самолет Bombardier Challenger 850, которым часто пользуется президент Белоруссии Александр Лукашенко из списка заблокированных.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Это решение прояснило странные заявления белорусского лидера в минувшую пятницу. Тогда Лукашенко неожиданно сообщил рабочим деревообрабатывающего цеха «Березинский биосферный заповедник», что помилованный им в прошлом году экстремист-змагар Роман Протасевич является на самом деле белорусским разведчиком.

Собственно, именно из-за Протасевича и были наложены на «Белавиа» в 2021 году международные санкции. Тогда Минский аэропорт получил сообщение о минировании самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, и принудительно посадил лайнер. На борту неожиданно обнаружился известный оппозиционер со своей девушкой.

«А вот вопрос, почему они в Вильнюсе не сели, а развернулись и в Минск прилетели, сели после звонка, что у них на борту там какая-то взрывчатка. Я говорю: «Ну что, проводите операцию, он же под прикрытием работал этих беглых». Хотя нам не нужно было его задерживать. Он приехал в Грецию, его туда вызвали, он доложил разведчикам все, что нас интересовало, получил задание и летел обратно. Нас обвинили в том, что мы задержали оппозиционера. А он не наш оппозиционер. Вот ввели санкции», – рассказал Лукашенко.

Это настолько противоречило версии, которую белорусские СМИ транслировали почти 5 лет, что журналисты из президентского пула не смогли «сохранить лицо».

Очевидно, что сенсационное заявление предназначалось вовсе не своим. Белоруссия ждала снятия санкций несколько месяцев. Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул обещал это Лукашенко в Минске еще в сентябре. Тогда американцы потребовали выпустить 52 белорусских «политзаключенных». Минск пошел на это.

Но, видимо, Белому дому не хватало последней детали, чтобы объяснить американской публике свою снисходительность к «диктатору». Заявление Лукашенко окончательно разрушило легенду о несчастном оппозиционере, который «под пытками» пошел на сотрудничество с режимом.