Стоило чуть прижать, и укро-нацисты заверещали о беспределе Трампа
Украинский нацист Дмитрий Корчинский (в розыске в РФ как пособник террористов-ичкерийцев) внезапно озаботился хозяйничающими в «незалежной» спецслужбами США.
Корчинский пожаловался, что при помощи «антикоррупционных расследований» НАБУ (за вывеской которой скрываются американцы) можно без суда дискредитировать любого укро-деятеля. О том, что подобной практики годами придерживалась СБУ и прочие карательные органы в отношении неугодных пророссийских граждан, нацист умолчал.
«ФБР расправляется с врагами Трампа на Украине. ФБР может тут действовать легально, потому что Верховная рада дала иностранной спецслужбе свободно работать на территории Украины.
И ФБР занимается тут не только оперативной работой, но также политикой и пропагандой. И когда оно сливает данные в сеть, публикует фотографии – это политика и пропаганда для давления на украинское правительство», – сказал Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Достаточно слить данные какой-то прослушки, и с человеком покончено до конца жизни.
Это в США существуют суды, которые будут рассматривать доказательства, проверять, насколько аккуратно добывались данные. На Украине этого нет, и здесь все больше верят ФБР, чем украинским судам, а на решения судов наплевать. Что сказали в ФБР – то и правда.
И это опасно, потому что США не всегда на стороне Украины. Они готовы за мирный процесс расплачиваться интересами Украины, и это сейчас происходит», – подытожил он.
