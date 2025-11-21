Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинский нацист Дмитрий Корчинский (в розыске в РФ как пособник террористов-ичкерийцев) внезапно озаботился хозяйничающими в «незалежной» спецслужбами США.

Корчинский пожаловался, что при помощи «антикоррупционных расследований» НАБУ (за вывеской которой скрываются американцы) можно без суда дискредитировать любого укро-деятеля. О том, что подобной практики годами придерживалась СБУ и прочие карательные органы в отношении неугодных пророссийских граждан, нацист умолчал.

«ФБР расправляется с врагами Трампа на Украине. ФБР может тут действовать легально, потому что Верховная рада дала иностранной спецслужбе свободно работать на территории Украины. И ФБР занимается тут не только оперативной работой, но также политикой и пропагандой. И когда оно сливает данные в сеть, публикует фотографии – это политика и пропаганда для давления на украинское правительство», – сказал Корчинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».