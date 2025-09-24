Стратегия Трампа – заработать на желающих убиться об Россию, – в Москве по-прежнему есть желающие оправдать США

Анатолий Лапин.  
24.09.2025 14:16
  (Мск) , Киев
Просмотров: 114
 
Политика, Россия, США


Все антироссийские заявления Дональда Трампа – это лишь слова, благодаря которым он пытается заработать на поставках желающим воевать с Россией. При этом сами США в ООН антироссийскую резолюцию в поддержку Украины вновь не поддержали.

Об этом в эфире радио «КП» заявила замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Виктория Федосова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ему в начале выступлений в ООН предлагали поддержать резолюцию антироссийского содержания, которую подготовил Киев и европейские союзнички, но Дональд Трамп отказался. Американцы не стали эту резолюцию поддерживать. Поэтому, что бы там ни говорил Дональд Трамп про «бумажного тигра» – это его выверенная стратегия по зарабатыванию на тех, кто хочет убиться об Россию», – заявила Федосова.

