Украина идет к бесславному концу – политтехнолог

24.10.2025 12:18
Для украинской власти в нынешней ситуации существует лишь два сценария, ни один из которых не несет ничего хорошего стране.

Об этом в беседе с журналисткой Ланой Шевчук заявил украинский политтехнолог Дмитрий Раимов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Первый сценарий – это бесславный конец, как бы война ни закончилась – захватом Москвы и украинским или, например, танком по Красной площади, про которую говорил генерал Залужный. Не имеет это никакого значения. Всё равно власти будут припоминать 22-й год, повальную коррупцию и отсутствие борьбы с этой коррупцией, попытку буквально приструнить антикоррупционные органы и многое другое.

И не имеет значения, победим мы в этой войне, или будет какая-то мирная договорённость при каких-то потерях территории», – сказал политтехнолог.

По его словам, реальность этого сценария хорошо понимают власти, о чем свидетельствуют как частные беседы с депутатами, так и их публичные выступления в парламенте.

«Второй сценарий – это понимание того, что ты в этом сценарии, и ты стараешься заработать в этом. То есть, люди, которые пытаются утянуть как можно больше, потому что потом этого уже не будет», – добавил Раимов.

