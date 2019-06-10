10.06.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Молдова, Политика, Спецслужбы, Украина
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Украина усилила охрану границы с Молдовой

По всему участку украинского-молдавской границы усилена охрана, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщил помощник председателя Госпогранслужбы Олег Слободян.

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“Усиление происходит сейчас за счет резервов от начальника юго-регионального управления, привлечены дополнительные силы для охраны как зеленого участка так и для осуществления контроля на пунктах пропуска”, – сообщил Слободян.

По его словам особое внимание обращают на центральную часть молдавской границы.

“Также уточнена взаимодействие со Службой безопасности Украины, Национальной гвардией и Нацполицией о проведении контрразведывательных мероприятий и иных действий”, – отметил пресс-секретарь.

Также СБУ оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию в Молдове, усилив контрразведывательный режим на въезде в эту страну.

“Служба безопасности Украины оперативно отслеживает внутренне-политическую ситуацию, сложившуюся в Республике Молдова”, – говорится в заявлении спецслужбы.

В рамках партнерских отношений, как отмечается, СБУ постоянно обменивается информацией с молдавскими коллегами для сохранения спокойствия и стабильности в регионе.

“С целью недопущения обострения ситуации в Кишиневе, связанной с иностранным вмешательством во внутренние процессы, на данный момент усилен контрразведывательный режим на въезде в Молдову через территорию Украины в отношении радикально настроенных граждан Российской Федерации”, – добавили в Службе безопасности.

Напомним, сейчас в Молдове в разгаре политический кризис и нестабильность, связанная с противоборством Демпартии Влада Плахотнюка и союза социалистов Игоря Додона и прорусынского блока Майи Санду и Андрея Нэстасэ.

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