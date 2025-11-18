Украинский аналитик плачется: Россия на пике, у нее неплохо получатся нас давить

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Москва прекрасно видит, как коллапсирует украинская система, поэтому ей невыгодно останавливать боевые действия.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире канала «УТ-2» заявил украинский военный аналитик и глава оказывающего поддержку ВСУ фонда Тарас Чмут.

Ведущий поинтересовался, верит ли он, что сейчас есть гипотетическое окно возможностей для прекращения горячей фазы войны.

«Сейчас нет. Сейчас мы в ноябре. Оно было летом, в августе, например, и оно будет в апреле. Если удастся нормально пережить эту зиму, у нас будет новое переговорное окно. Теперь это ужасающие для нас условия фактически поражения, потому что Россия на пике, она в наступлении, у нее неплохо получается, она видит, как коллапсирует наша система. Они понимают, что им сейчас нужно нормально давить», – сказал эксперт.

По его словам, если Украина выйдет после зимы с уничтоженной энергетикой, огромным кризисом доверия к государству и тяжелейшей ситуацией на фронте, то Москва выдвинет требования на уровне весны 2022 года.