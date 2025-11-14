Укро-политолог: Приближается крушение Зеленского

Анатолий Лапин.  
14.11.2025 10:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 469
 
Дзен, Политика, Украина


Коррупционный скандал имеет все шансы обречь Зеленского на повторение судьбы Виктора Януковича.

Об этом в своём видеоблоге заявил объявленный РФ в розыск киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Коррупционный скандал имеет все шансы обречь Зеленского на повторение судьбы Виктора Януковича. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На протяжении последних месяцев мы видели, как разворачивалось противостояние условно Офиса и команды Зеленского с «соросятами».

Эта логика имела под собой схожие черты, которые мы наблюдали перед крушением Януковича. Офис уверовал, что у него все хорошо, зажать в крепких руках поводья. Тем более, что, объективно, из-за войны они выстроили достаточно мощную силовую вертикаль, которую не было ни у одного из президентов.

Это создало иллюзию, как и у Януковича, что теперь «мы доведем до конца все свои стратегии по перехвату власти и установлению ее надолго»…

Происходящее сейчас очень напоминает то, что происходило осенью 2013-го года, когда Янукович на пике своей силы уже был в середине своего пути к окончанию политической карьеры», – заявил Романенко.

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить