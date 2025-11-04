Упрямая Бельгия подводит Украину к катастрофе – тревога в Киеве

Украина оказалась на грани финансовой катастрофы, поскольку возникли серьезные проблемы с ее финансированием Западом.

Об этом в эфире своего блога заявил экс-депутат ВР, бывший спикер запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислав Береза.

«МВФ может заблокировать помощь Киеву, если Бельгия не разблокирует одобрение займа ЕС [за счет замороженных активов ЦБ РФ] для Украины в размере 140 миллиардов. Для нас это катастрофа. Честно? У нас нет денег воевать. Деньги Америки закончились, байденовские деньги кончились. И сегодня фактически мы зависим от того, будет или не будет», – сказал Береза.

Он говорит, что надеется на то, что Бельгию уломают, поскольку в противном случае МВФ не станет выделять ранее обещанные восемь миллиардов.

«Объясняю. 8 миллиардов от МВФ – это не деньги фактически, это маркер. МВФ дает только тогда, когда страна жизнеспособна и у нее с перспективами все супер… Если МВФ не даст, другие тоже не дадут», – плачется бывший «правосек».

Присутствующий в эфире депутат Рады Владимир Арьев согласился с такими оценками.

«Ну, я могу сказать, что если так все пойдет, то в феврале деньги уже закончатся. Дальше просто последует катастрофа», – заявил Арьев.

