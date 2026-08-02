Запад всеми силами будет пытаться вернуть Россию к положению раба – Дугин

Максим Столяров.  
02.08.2026 17:55
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Запад ни за что не согласится на окончание войны с Россией, потому что для него это вопрос глобального доминирования.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Запад ни за что не согласится на окончание войны с Россией, потому что для...

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«То, на что мы замахнулись – это не только Украина. Это свобода и независимость в мировом масштабе. Цивилизационный суверенитет, полюс многополярного мира – вот, на что мы замахнулись.

Мы бросили вызов гегемонии Запада не потому, что нам показалось, что Запад разваливается. Просто мы не согласны с этим однополярным мироустройством.

И не согласны жить на положении «слуги». Там для нас нет другого положения. В их системе мы – никто, и никогда никем не будем, кроме рабов и колонии.

Мы не хотим быть колонией, значит, мы бросили вызов. Как провинция восстала против метрополии. Вот наша ставка», – сказал Дугин.

«Но у Запада совсем другие задачи. Им надо не просто спасти себя или сохранить суверенитет перед лицом угрозы. Им надо нанести нам стратегическое поражение.

Раб не может победить, а то другие восстанут. И для них жизненно важно вернуть раба к положению раба. И только на этом основании они закончат этот конфликт. Либо мирно, если раб признает, что он раб, либо немирно, если раб будет сломлен.

Мы подняли это восстание, и у нас нет другого выхода. Мы не можем его остановить. Мы должны победить западную гегемонию, обосновав свое право на то, что мы суверенные.

Китай – уже такой полюс. А возникнет два полюса – и все остальные захотят. То есть, для Запада это вопрос глобальной доминации. Поэтому они нам никогда этой возможности не предоставят», – подытожил он.

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