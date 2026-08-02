Запад всеми силами будет пытаться вернуть Россию к положению раба – Дугин

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Запад ни за что не согласится на окончание войны с Россией, потому что для него это вопрос глобального доминирования.

Об этом на канале «Ваши новости» заявил философ Александр Дугин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.

«То, на что мы замахнулись – это не только Украина. Это свобода и независимость в мировом масштабе. Цивилизационный суверенитет, полюс многополярного мира – вот, на что мы замахнулись. Мы бросили вызов гегемонии Запада не потому, что нам показалось, что Запад разваливается. Просто мы не согласны с этим однополярным мироустройством. И не согласны жить на положении «слуги». Там для нас нет другого положения. В их системе мы – никто, и никогда никем не будем, кроме рабов и колонии. Мы не хотим быть колонией, значит, мы бросили вызов. Как провинция восстала против метрополии. Вот наша ставка», – сказал Дугин.