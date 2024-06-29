Уровень доверия украинцев Зеленскому летит под откос

Уровень народного недоверия к президенту Владимиру Зеленскому приближается к низким довоенным показателям. Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-глава МВД и бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко, служивший в ВСУ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Владимир Зеленский после 2019 года, с его феерической победой на выборах, в декабре 2021 года, перед войной, докатился до 61% недоверия и 32% доверия. Тогда все понимали, что популизм, абсолютный непрофессионализм его команды, неспособность отобрать компетентных людей, ведут Украину в никуда. Можно хорошо относиться к человеку Зеленскому, к артисту Зеленскому, но его результаты уже тогда для страны стали очевидными. Дальше пришла война, и даже я отвечал на вопросы, что доверяю президенту воюющей страны. И в 2023 году ему не доверяли всего 10%. Очевидно, ватники», – сказал Луценко.

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«А потом опять некомпетентность взяла верх. Да, это ещё не скатилось к тому, что было перед войной, до полного краха рейтингов руководителя страны. Но 40% недоверия, и чуть больше 50% доверия – это уже не звоночек, это набат. Если сегодня Зеленскому доверяют 50%, то готовы за него голосовать как за президента меньше 20%. Если доверие к Залужному 80%, то голосовать за него собираются 40%» – добавил Луценко.