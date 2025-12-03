Европейские народы больше не хотят жертвовать своими интересами ради финансирования Украины.

Об этом в интервью украинской журналистке Людмиле Немыре заявил обслуживающий Банковую политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Правительство Туска фактически играет в правоконсервативную повестку, это отражение нынешних настроений в Польше. И это проблема, которая говорит, что внутренние отношения в польском обществе негативно влияют на тему европейского единства и на отношения с Украиной.

Мы видим, что в нынешнем польском обществе очень много критических установок по отношению к Украине. Это не означает, что между нами непреодолимые проблемы. Но если раньше были только экономические проблемы, то сейчас это касается негативного отношения к украинским беженцам и более жестких требований к Украине», – жаловался Фесенко.