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Киев должен выбить у Запада еще несколько миллиардов на подготовку кадров, которые будут направляться в Крым и Донбасс для осуществления украинизации в случае захвата этих территорий ВСУ в будущем.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Евгений Магда, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим о стратегии деоккупации, то необходима идеологическая и практическая подготовка учителей, социальных работников, священников, врачей. Их знакомство со спецификой региона, знакомство с традициями, лекции о неформальных вещах, которые знают только местные», – сказал Магда.

«И даже когда наши партнёры будут задавать вопросы о больших расходах на неподконтрольных территориях, то мы можем им говорить, что давайте мы за счёт их ресурса будет готовить таких инженеров человеческих душ», – предлагает хитрость укро-политолог.

Напомним, ранее депутат Верховной рады Александр Сухов признался, что шайка Зеленского ежемесячно ворует из бюджета десятки миллионов, «направляя» их на уже освобождённые Россией территории.