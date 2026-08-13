FirePoint Зеленского пытался выдать ракеты из Турции за свои, – генерал ВСУ
Приближенная к кокаинисту Зеленскому компания FirePointпыталась купить у Турции ракеты и выдать их за свои разработки.
Об этом заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-замкомандующего ССО ВСУ Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они еще с турками просчитались по закупке турецких ракет, которые хотели выдать за свои», – заявил Кривонос.
Он не стал публично раскрывать детали истории с турецкими ракетами, подчеркнув, что вскоре они станут известны. Накануне появилась информация о том, что Турция передаст Украине американские баллистические ракеты ATACMS.
По словам Кривоноса, частная FirePoint, пользуясь близостью к Зеленскому, незаконно получили и некие секретные данные государственных разработчиков.
«Руководитель FirePoint рассказывает, что он незаконным путем получил доступ к супер тайной информации ракетного производства, которое у нас есть».
Генерал утверждает, что это вызвало недоумение даже в США и стало одной из причин передачи лицензий на боеприпасы для Patriot.
«Американцы задумались: «Если они продают так совершенно спокойно, то где гарантия, что они не продадут так же и наше ракетное производство?». И когда нам показали большую дулю, то надо понимать, что виноват в этой дуле непосредственно FirePoint».
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