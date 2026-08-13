Комбриг ВСУ: Благодаря Илону Маску, ежемесячно убиваем 3 тысячи русских

Михаил Рябов.  
13.08.2026 14:14
  (Мск) , Киев
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Война, ВСУ-убийцы, Крым, Россия, Украина


ВСУ готовы перенести террор, опробованный в Крыму, на крупнейшие города России, заявил в интервью «УП» комбриг беспилотных систем Кирилл Верес.

«Нет курортов, нет света, нет электроэнергии, нет топлива. Люди понимают, что война пришла и к ним. Ребята, поздравляем.. А теперь решайте, пожалуйста, дальше: вы хотите продолжать войну, она вам интересна? Мы сделали ее в Крыму, ее же также можно, перенести и в Москву, и за Урал… Мы сейчас можем перенести войну в любую точку мира против той страны, которая осуществляет агрессию против нас… Поэтому пусть остановят, пусть хоть кто-то выйдет на протесты», – сказал Верес.

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ВСУ готовы перенести террор, опробованный в Крыму, на крупнейшие города России, заявил в интервью...

По его словам, преимущество ВСУ обеспечено за счёт связи через терминалы StarLink американского миллиардера Илона Маска, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Ебей*ее преимущество…  Благодаря этим технологиям каждый месяц тысяча русских, может даже до 3 тысяч, умирает», – сказал Верес.

Он признал, что, если бы «Старлинк» вдруг отключили, у ВСУ «КПД сильно уменьшится». Впрочем, Верес бахвалится, что бандеровцы ранее воевали и без американской связи.

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English version :: Читать на английском Комбриг ВСУ: Благодаря Илону Маску, ежемесячно убиваем 3 тысячи русских

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