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Немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке изменил свое отношение к правительству бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он ранее нещадно критиковал за недостаточную помощь Украине. Теперь Рёпке увидел, что другие европейцы помогают киевскому режиму еще меньше.

Об этом Репке заявил ютуб-каналу «Разговоры для Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Германия, несмотря на все нарушенные обещания и задержанную помощь, превратилась в главную нацию-сторонника Украины. И это ужасно. Россия нападает на нас и с 2024 года пытается взрывать наши самолеты», – посетовал Рёпке.

Он считает, что Германия могла занять еще более жесткую позицию по отношению к России и шантажировать ее поставкой Киеву крылатых ракет «Таурус», а также блокадой Балтийского моря.