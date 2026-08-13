Рёпке: Надо шантажировать Россию поставками «Таурус» и перекрытием Балтики
Немецкий журналист-русофоб Юлиан Рёпке изменил свое отношение к правительству бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца, которое он ранее нещадно критиковал за недостаточную помощь Украине. Теперь Рёпке увидел, что другие европейцы помогают киевскому режиму еще меньше.
Об этом Репке заявил ютуб-каналу «Разговоры для Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Германия, несмотря на все нарушенные обещания и задержанную помощь, превратилась в главную нацию-сторонника Украины. И это ужасно. Россия нападает на нас и с 2024 года пытается взрывать наши самолеты», – посетовал Рёпке.
Он считает, что Германия могла занять еще более жесткую позицию по отношению к России и шантажировать ее поставкой Киеву крылатых ракет «Таурус», а также блокадой Балтийского моря.
«Мы справедливо критикуем федеральное правительство, но, если вы посмотрите на большую часть остальной Европы, будь то Франция, Испания, Италия, Греция, Финляндия, Турция,- все эти страны ничего не делают. Помогают только скандинавы и прибалты – и то, частично», – недоволен Рёпке.
English version :: Читать на английском Рёпке: Надо шантажировать Россию поставками «Таурус» и перекрытием Балтики