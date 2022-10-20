В Киеве признали грамотные военные действия России

Новости Украины

Ракетные удары по трансформаторным подстанциям – это только первый звоночек и предупреждение политической власти Украины, после которого могут последовать удары по машинному залу, что выведет энергетику из строя не менее чем на год.

Об этом в эфире интернет-канала «Власть и Влащенко» заявил украинский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нужно сразу понимать: то, что русские делают сейчас – это только первая ступенька. Они сейчас поступают, как бы это цинично ни звучало, но с точки зрения военной, грамотно. Они лупят не по машинным залам. Они бьют именно по трансформаторным подстанциям, которые в принципе можно относительно быстро починить, но дорого, конечно. И намекают, что следующей серией будет удар по машинному залу. Ну, тогда это уже все. Тогда это уже на полгода-год восстановления. Зачем это все делается? Аспект первый. Базовые вещи, я думаю, что военный эксперт меня поправит если я не прав, но цель любой конвенциональной войны – это не разрушение и не уничтожение, а цель – подчинение. То есть подчинить политическое руководство, заставить что-то подписать, прогнуться и так далее. Для того, чтобы этого достичь необходимо наносить тот или иной ущерб и третировать население, которое, с другой, стороны совершало бы давление политическое на власть с целью перейти к вопросу подписания тех или иных документов. И тут, как мне кажется, Россия пытается решить эту задачу путем угрозы, пока просто угрозы и демонстрации того, что они могут. Пока что не привело это к гуманитарной катастрофе. Но пока они угрожают гуманитарной катастрофой, принуждая или намекая тем самым властям, что нужно садиться за стол переговоров», – заявил Чаплыга.

Второй же задачей эксперт назвал отсечение украинской промышленности от электричества, что повлияет на ВПК, а также лишение Украины статуса экспортёра электроэнергии в ЕС.

«При этом они хотят свести фокус внимания к ЗАЭС, где сейчас циркулирует Гросси туда-сюда. Вопрос в том, что ЗАЭС строилась как крупнейшая для индустриального кластера в запорожском регионе. Кластера этого больше нет, себе они её переподключить не могут в силу военных действий и ряда других технических причин, соответственно, она им как чемодан без ручки. И если им удастся сузить фокус внимания именно к вопросу экспорта электроэнергии, тогда они могут настаивать на переговоров или переговориться с ЕС, чтобы ЕС давил, в том числе, на нашу власть. Говорить о том, что Россия, которая де-факто осуществляет контроль над станцией, она загрузит эту станцию, а Украина, которая де-юре владеет станцией будет экспортировать электроэнергию. Но для этого нужно договориться о чём-то ещё. Вот все плоскости задач, которые Россия решает сегодня», – заключил Чаплыга.