«В школах нет детей 16 лет – все бегут к чёртовой матери из Украины» – депутат Рады
Украинская молодёжь и их родители при первой возможности бросают всё и бегут за границу.
Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, бывший подельник Зе-диктатора, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
В качестве примера он привёл ролик, снятый из окна учениками, где людоловы ТЦК «бусифицируют» учителя.
«Вот сегодня показывают, что забрали учителя физкультуры из школы в Киеве на Подоле, просто с урока забрали. Правда или ложь? Не является ли это потрясением для ребенка, и не заберет ли после этого часть родителей своих детей, и не увезут к чертовой матери из этой страны? Думаю, сделают это.
Это же вы сделали так, что уехало 100 тысяч молодежи за 2 месяца. Неправда? Пусть выйдут, скажут – министерство финансов, министерство социальной политики, пограничники, что это неправда. Что не выехало 100 тысяч молодежи в возрасте 18-22», – вещал Разумков.
«Потому что вам не верят, вашему государству не верят, вашей власти не верят, Вы же играетесь просто, у вас нет детей, они повыезжали за границу. В школу приходишь – нет детей 16 лет, они все выезжают после окончания школы, потому что не знают, что будет завтра.
А вы принимаете решение, что они ещё и штрафы должны заплатить, если они с 16 до 17 лет не станут на учет. Дети же не дураки, они не вернутся обратно, чтобы вам штраф заплатить. Вы это зачем делаете, чтобы было меньше украинцев?», – картинно переживал за «громадян» отодвинутый от кормушки бывший член Зе-банды.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: