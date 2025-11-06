«В школах нет детей 16 лет – все бегут к чёртовой матери из Украины» – депутат Рады

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская молодёжь и их родители при первой возможности бросают всё и бегут за границу.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента, бывший подельник Зе-диктатора, депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В качестве примера он привёл ролик, снятый из окна учениками, где людоловы ТЦК «бусифицируют» учителя.

«Вот сегодня показывают, что забрали учителя физкультуры из школы в Киеве на Подоле, просто с урока забрали. Правда или ложь? Не является ли это потрясением для ребенка, и не заберет ли после этого часть родителей своих детей, и не увезут к чертовой матери из этой страны? Думаю, сделают это. Это же вы сделали так, что уехало 100 тысяч молодежи за 2 месяца. Неправда? Пусть выйдут, скажут – министерство финансов, министерство социальной политики, пограничники, что это неправда. Что не выехало 100 тысяч молодежи в возрасте 18-22», – вещал Разумков.