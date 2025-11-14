В следующем году Украина потеряет остатки Донбасса, – австрийский полковник
Летнее наступление российской армии плавно перетекло в осеннее и, если так продолжится, то уже весной ВС РФ начнут битву за оставшиеся ключевые города на Донбасса – Славянск и Краматорск. Их падение будет означать, что Россия полностью освободит регион.
Об этом в эфире телеканала ZDFheute Nachrichten заявил полковник Генштаба австрийской армии Маркус Райснер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Райснер отмечает, что ВС РФ «продвигаются вперед медленно, но неуклонно».
«Россия сейчас используют десятикратное превосходство над украинцами… Русские начали переходить практически из летнего наступления в зимнее наступление, прерванное коротким периодом распутицы. Мы видим, что они завоевывают свое пространство. И если это будет продолжаться, то, конечно, есть хорошие предпосылки для начала следующего наступления весной, которое, возможно, уже угрожает таким городам, как Славянск и Краматорск, которые, в принципе, являются основными центрами Донбасса, и которые, возможно, будут потеряны. И тогда Россия достигла бы этой цели к следующему году.
Это реально, это будет зависеть от самых разных факторов, в первую очередь от поддержки Украины. Если поддержка Украины ослабнет, то, конечно, эти переменные изменятся в ущерб Украине, и это будет видно на поле боя», – заявил Райснер.
