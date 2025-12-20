«В зоне СВО они не проживут полчаса!» – эксперт о фото военных учений США

20.12.2025
Западные военные бюджеты растут, однако совсем не гарантируют превосходства над Россией. Даже американцы, имеющие возможность изучать опыт современной войны на Украине, допускают ошибки, за которые бы поплатились кровью в зоне СВО.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский либеральный военный эксперт Валерий Ширяев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Белоусов заявил, что бюджет НАТО будет увеличен в полтора раза, и это свидетельствует о том, что Европа готовится к вооруженному конфликту с Россией. Но очень много зависит и еще от твоей от твоего профессионализма, от опыта, как ты эти деньги освоишь, в какую концепцию войны это все выльется.

Вот только что буквально мы увидели рекламную подборку фотографий: в США элитная часть копает в подготовке рубежа обороны, инженерные сооружения – капониры, окопы и так далее. И показано, как это все делается», – сказал Ширяев.

«Когда смотришь на эти сооружения и видишь фотографии подземных дорог, которые шахтеры выкапывают в Донбассе, то понимаешь, что американцы находятся просто за пределами современного военного опыта. И все эти машины, которые они там в капонирах оставили, полчаса не проживут. Они вообще не замаскированы.

И вот эта картина выкопанных ходов просто оказывает полное непонимание многими американскими военными чинами тех фантастических изменений, которые произошли в военном деле», – добавил он.

