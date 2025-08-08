Во Львове не теряют надежду – десятилетиями жить на западные подачки после войны

Вадим Москаленко.  
08.08.2025 22:55
  (Мск) , Киев
Просмотров: 149
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


После войны Украина останется полностью зависимой от прихотей президента США и европейских «партнёров».

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После войны Украина останется полностью зависимой от прихотей президента США и европейских «партнёров». Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Без финансовой помощи Запада украинская экономика давно бы исчезла, потому что Украина находится на искусственном дыхании.

И президент Украины не может пренебрегать настроением президента США, на которого ориентируются все западные лидеры. Нам может это нравиться или нет, но это реальность следующих десятилетий», – сказал Портников.

«Потому что после войны Украина останется абсолютно зависимой от иностранной поддержки. Много лет придётся выживать благодаря поддержке, инвестициям», – добавил он.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить