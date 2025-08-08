Во Львове призвали готовить к жизни в схронах для войны с РФ с детского сада
Украинцы должны согласиться на перемирие, но готовить своих детей и внуков к продолжению войны.
Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Понятно, что Украина может добиться только перемирия, не мира. В Конституции РФ чётко прописано, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области и Крым являются территорией России. А в Конституции Украины – что украинские.
Между этими двумя странами никакого мира быть не может. И дети, и внуки, и правнуки украинцев и россиян будут находиться в состоянии войны. Вопрос только в том, будет эта война горячей или холодной. Наши народы обречены на войну в XXI столетии», – рассуждал Портников.
Его поддержал экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ нацистского «Легиона Свободы», сержант ВСУ Юрий Сиротюк.
«Ещё месяц назад я видел опрос, что большинство украинцев готовы терпеть – и не идти ни на какие уступки. А сегодня нам уже подсовывают опрос, что большинство украинцев хотят мира любой ценой.
Но мы понимаем, что это не про мир. Это будет только пауза, которую надо эффективно использовать – и направить все усилия на внутренний развал России.
Главное, понимать – пока существует Россия, о мире нет и речи. Наше общество должно знать, в детских садах надо показывать карту и говорить: «Это украинский город Счастье [ЛНР – прим. ред]. И пока последнее село не вернулось в Украину, мы будем биться», – разошелся Сиротюк.
