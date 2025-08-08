Во Львове призвали готовить к жизни в схронах для войны с РФ с детского сада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцы должны согласиться на перемирие, но готовить своих детей и внуков к продолжению войны.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил украинский пропагандист-русофоб Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Понятно, что Украина может добиться только перемирия, не мира. В Конституции РФ чётко прописано, что Донецкая, Луганская, Херсонская и Запорожская области и Крым являются территорией России. А в Конституции Украины – что украинские. Между этими двумя странами никакого мира быть не может. И дети, и внуки, и правнуки украинцев и россиян будут находиться в состоянии войны. Вопрос только в том, будет эта война горячей или холодной. Наши народы обречены на войну в XXI столетии», – рассуждал Портников.

Его поддержал экс-депутат Верховной рады, член запрещенного в РФ нацистского «Легиона Свободы», сержант ВСУ Юрий Сиротюк.