Максимум, что может быть достигнуто на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа, это очередное воздушное перемирие с целью очередной раз продемонстрировать недоговороспособность Киева.

Об этом в своём видеоблоге заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Об Украине каких-то судьбоносных решений, которые завтра закончат войну, быть не может. Нет такого решения, на которое пошёл бы Трамп и сказал – вот, Зеленскому придётся с этим смириться. Такого точно не будет, что мы сейчас продавим через Трампа все свои хотелки. Думаю, что можно будет нарисовать какую-то дорожную карту, в которой будет прописана ответственность сторон, прописаны механизмы наблюдения и контроля за принятыми решениями и проч. Думаю, может будет объявлен даже какой-то безвоздушный месячник, как мы объявляли его в одностороннем порядке. Когда 30 дней мы не наносили с воздуха удары ни дронами, ни самолётами по критической инфраструктуре, а Киев тогда нанёс тысячу с чем-то ударов дальними дронами по нашей инфраструктуре», – напомнил Коц.