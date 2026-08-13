Украине нужно хотя бы 5% американских запасов ракет ПВО к комплексам Patriot, чтобы «выжить зимой». А если бы Киев получил 10% запасов, то смог бы «сбить все российские ракеты».

Об этом в интервью CNN заявил украинский диктатор Владимир Зеленский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У России в месяц в два раза больше баллистических ракет, чем было раньше. Мы на 100% платим американцам. Это мои личные переговоры, встречи и телефоны, телефонные звонки каждый день. Со всеми я пытаюсь обменяться чем-то на ракеты. В этом году я прошу американских партнеров продать мне 5% ракет, которые есть у них на складе. Если они продадут нам 5%, мы переживем зиму и спасем жизни людей. Если они смогут продать нам 10%, мы уничтожим все русские баллистические ракеты. Ответ на сегодняшний день – следующий. У меня есть 1%. Это то, чем я живу каждый день», – жалуется диктатор.

Параллельно он требует от США усилить давление на РФ, чтобы Москва смирилась с существованием бандеровского образования.

«Я знаю, что они ведут диалог с русскими. Я не знаю подробностей, но это нормально. Сейчас Путин не хочет прекращать эту войну, сейчас на него недостаточно давят…

Ключевой вопрос заключается в том, почему он не придет снова с одним, двумя дополнительными миллионами солдат после большой или малой паузы, почему он не придет снова, чтобы оккупировать нас?».

Бывший председатель общественной палаты при Минрегионе Украины Александр Скучбенко изумлён интервью Зеленского:

«Воюй своим оружием, ублюдок! Нет своего оружия? Зачем же ты воюешь и ноешь? Сопля ты безоружная тогда, а не воин. Чтобы пережить зиму, достаточно принять условия России и завершить конфликт, а не ныть на весь мир».

Руководивший бюро ВГТРК в США тележурналист Валентин Богданов указывает на нереальность цифр, озвученных Зеленским. Ведь даже 10% запасов «Пэтриотов» украинцам не хватит.