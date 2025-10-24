Возьмём в аренду ржавый эсминец – и долбанём по русским «Томагавками» – украинский генерал

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине следует поднять вопрос передачи американцами ракетных эсминцев.

Об этом в эфире телеканала Эспресо заявил экс-закомандующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Дональд Трамп лукавит, когда говорит, что Украине слишком долго пришлось бы осваивать «Томагавки».

Проблемой укро-генерал считает отсутствие кораблей для запуска этих ракет.

«И мы даже не поднимали вопрос – взять по ленд-лизу пару эсминцев ракетных, которые могли бы использовать», – считает Кривонос.

Он добавил, что использовать можно те корабли, которые США собираются резать на металлолом.

В передачу же наземных платформ он не верит из-за их ограниченного числа.