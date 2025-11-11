Забудьте о хождении в трусах и футболке дома, европейцы так не делают, – представители «Нафтогаза»
Украинцам нужно забыть о том, что в помещении может быть 24 градуса тепла, а дома можно ходить в трусах и футболке – настоящие европейцы себе такого позволить не могут.
Об этом с трибуны Киевского форума по безопасности заявили представители НАК «Нафтогаз Украины», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Замглавы наблюдательного совета компании Наталья Бойко раскритиковала украинское население за неэкономное потребление:
«Очень много населения воспринимает энергетический ресурс: электрику, газ, тепло как что-то, что по умолчанию просто должно у них существовать, желательно бесплатно. Дискуссия о немедленном начале отопительного сезона в октябре потому, что некоторые считают, что дома можно ходить только в футболке, для меня очень морально тяжелая. Мне иногда сложно даже себя сдерживать».
С ней согласился бывший глава правления «Нафтогаза» Андрей Коболев, который указал: даже европейцы вынуждены экономить:
«Наиболее эффективной мерой энергоэффективности является отказ от потребления. И много реформ 14-го года в газовом сегменте были успешны именно потому, что было стимулирование уменьшения объемов потребления. Полностью соглашаюсь с Натальей – я также это недавно слышал от одного человека, он мне говорил: «Андрей, я привык ходить дома, чтобы было +24, чтобы я в трусах». Я ему говорю – ты какой-то неадекват, реально. Я много был за границей – это роскошь, которую себе никто не позволяет. С какого чуда ты такой вылез. До сих пор есть люди, которые мне это в лицо говорят, и они этим гордятся. Это ненормально, скажу сразу».
