Запасаемся попкорном: Подельники Зеленского устроили переворот в Раде

Украину продолжает лихорадить после масштабного коррупционного скандала, в котором замешаны ближайшие соратники диктора Владимира Зеленского.

Так, еще вчера Высший антикоррупционный суд арестовал близкого к Зеленскому экс-вице-премьера Алексея Чернышева, который обвиняется в хищениях в энергетическом секторе.

Но куда более значимые события произошли в парламенте, где ранее беспрекословно выполнявшее все указания ОП и его главы Андрея Ермака, фигуранта «пленок Миндича» под кличкой «Али-Баба», «монобольшинство» вышло из подчинения.

Сначала Верховная рада уволила двух министров, фигурирующих на «пленках Миндича» – главу минюста Германа Галущенко. Уволена и его любовница Светлана Гринчук, недавно сменившая Галущенко на посту министра энергетики. Оба министра – фигуранты дела о коррупции.

Ни Галущенко, ни Гринчук на заседание парламента не явились.

Кроме того, НАБУ проводит обыски в компании «Нафтогаз», в частности у нового директора по безопасности Виталия Бровко.

«Следственные действия могут быть связаны с пленками Миндича и деятельностью Бровко на его прежнем посту в офисе Генпрокурора», – пишут, ссылаясь на свои источники близкие к НАБУ украинские СМИ.

А тем временем в Раде во фракции «Слуга народа» фактически начался бунт.

Отпетый русофоб Никита Потураев опубликовал заявление от имени фракции, в котором требуется формирование нового правительства и «коалиции национальной стойкости».

«Для возобновления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной Раде Украины о создании коалиции национальной стокости», – говорится в заявлении.

Отмечается, что новый Кабмин нужно сформировать без партийных квот и кулуарных договоренностей. По сути, в заявлении есть и выпад в адрес Зеленского.

«Важно, чтобы деятельность Офиса Президента Украины была максимально прозрачной, институционально упорядоченной и лишенной любого неформального влияния лиц, причастных к коррупционным практикам», – говорится в заявлении.

Судя по всему, за переворотом стоит глава фракции Давид Арахамия, в свое время возглавлявший украинскую делегацию на переговорах в Стамбуле, и являющийся врагом Ермака.

Примечательно, что Арахамия был одним из немногих украинских политиков, получивших приглашение на инаугурацию Дональда Трампа. В близких Ермаку пабликах Арахамию обвиняют едва ли не в работе на Кремль и готовности к «капитуляции перед Россией». В свое время именно он рассказал, что выходивший на финишную прямую мирный процесс в Стамбуле был сорван после того, как тогдашний премьер Британии Борис Джонсон убедил Зеленского воевать дальше.