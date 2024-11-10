Зеленский не получит ATACMS – вместо них на Украину приедут ремонтники для F-16 и ПВО  Patriot

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The Wall Street Journal сообщает, что Пентагон отклонил просьбу Владимира Зеленского о приоритетном предоставлении ракетных комплексов ATACMS Украине в обход других заказчиков

“Администрация Байдена стремится поставить в ближайшее время как можно больше оружия Украине после победы Трампа, опасаясь, что тот может сократить поставки как только станет президентом. Однако этот план сталкивается со значительными логистическими трудностями в виду истощения запасов оружия в самих США”, -говорится в публикации со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

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Издание напоминает, что поставки оружия на Украину обычно занимают недели или даже месяцы. И влияние запланированного увеличения поставок на военные запасы США, особенно на противовоздушную оборону, является «большой проблемой», цитирует WSJ еще одного пожелавшего остаться анонимным американского официала.

По словам двух американских чиновников и советника украинского правительства, украинские чиновники настаивали на активизации поставок дальнобойных ракет ATACMS. Однако министр обороны Ллойд Остин отклонил недавнюю просьбу Зеленского о том, чтобы США отдали приоритет в поставках ATACMS Украине перед другими покупателями.

При этом, Пентагон намерен отправить в Украину более 500 ракет-перехватчиков для Patriot и NASAMS в ответ на активизацию российских беспилотников и ракетных атак.

Ожидается, что они прибудут в ближайшие недели и удовлетворят потребности Украины в противовоздушной обороне на оставшуюся часть этого года.

Также США решили снять запрет на ремонт американскими подрядчиками оружия на Украине. Для этих целей в Киев отправят “небольшое количество подрядчиков” для помощи в ремонте и обслуживании F-16 и других систем, сказал представитель Пентагона. Подрядчики прибудут уже в ближайшие месяцы.

Издание напоминает, что еще в августе администрация Байдена отвергла такой шаг, но с тех пор большое количество переданных Украине F-16 и систем ПВО Patriot стали неработоспособными из-за нехватки квалифицированных работников для их ремонта или обслуживания. Поэтому было решено подрядчиков для их ремонта все же на Украину отправить.

В свою очередь, источник Reuters говорит, что размещенные на Украине американские специалисты будут находиться вдали от линии фронта и не станут принимать участия в боевых действиях.

“Это решение призвано обеспечить оперативное техническое обслуживание и ремонт военной техники. Однако пока неясно, останется ли эта политика в силе после вступления в должность избранного президента Дональда Трампа”,- отмечают источники агентства.