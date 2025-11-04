Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Доверие общества к украинской власти в целом и лично Владимиру Зеленскому катастрофически рухнуло – теперь фактически приходится покупать лояльность населения.

Об этом в эфире видеоблога экс-депутата ВР, бывшего спикера запрещённой в РФ группировки «Правый сектор» Борислава Березы заявил действующий депутат парламента Владимир Арьев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что Зеленский выпрашивает деньги у всего мира и готов их принимать «как актриса из немецких фильмов для взрослых в любой позе и в любом количестве».

«Когда-то спросили у Виктора Януковича, где вы на все это деньги возьмете, он сказал: «В тумбочке». Вот, у Зеленского своя тумбочка, как у Януковича, появилась», – сказал Арьев.

Он считает, что Зеленский неспроста начал обещать населению разные льготы, в частности бесплатный проезд до трех тысяч километров по железной дороге.