«Зеленского развели как последнего лоха на Привозе Теперь ему устроят порево» – Мосийчук

Анатолий Лапин.  
17.10.2025 14:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1409
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли «в четыре руки», обманув украинского диктатора Владимира Зеленского как школьника. Сегодня на встрече в Вашингтоне Зеленскому будут принуждать к миру с Россией.

Об этом своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли «в четыре руки», обманув украинского диктатора Владимира Зеленского...

«Это – игра, где нашей стороне, украинской, дают читать один сценарий, а реализовывают совсем другой. Ну и санкций не будет, об этом уже фактически прямо сказал тот же Дональд Трамп. Но полностью очевидно, что Дональд Трамп и Владимир Путин, как я это не раз сказал, играют в четыре руки. Они достигли понятийных договоренностей, во время встречи на Аляске, и они их выполняют.

Зеленского развели как последнего лоха на Привозе – не обещал Трамп: «Томагавки», санкции, другие плюшки. Выманили в Вашингтон, без его друзей-защитников, глобалистов европейских: Макрона, Мерца, Стормера, Фон дер Ляйен и других, выманили. А сегодня будет порево, будут принуждать Зеленского к миру», – заявил Мосийчук.

Метки: , , ,

