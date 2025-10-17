«Зеленского развели как последнего лоха на Привозе Теперь ему устроят порево» – Мосийчук
Владимир Путин и Дональд Трамп сыграли «в четыре руки», обманув украинского диктатора Владимира Зеленского как школьника. Сегодня на встрече в Вашингтоне Зеленскому будут принуждать к миру с Россией.
Об этом своего видеоблога заявил депутат ВР прошлого созыва, участник карательной операции против ЛДНР Игорь Мосийчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Это – игра, где нашей стороне, украинской, дают читать один сценарий, а реализовывают совсем другой. Ну и санкций не будет, об этом уже фактически прямо сказал тот же Дональд Трамп. Но полностью очевидно, что Дональд Трамп и Владимир Путин, как я это не раз сказал, играют в четыре руки. Они достигли понятийных договоренностей, во время встречи на Аляске, и они их выполняют.
Зеленского развели как последнего лоха на Привозе – не обещал Трамп: «Томагавки», санкции, другие плюшки. Выманили в Вашингтон, без его друзей-защитников, глобалистов европейских: Макрона, Мерца, Стормера, Фон дер Ляйен и других, выманили. А сегодня будет порево, будут принуждать Зеленского к миру», – заявил Мосийчук.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: