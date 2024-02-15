Жители крымских городов смогут посмотреть на портреты жён земляков – героев-участников СВО

Крымский патриотический фотопроект «Жена героя» открыл десятую выставку в поддержку участников СВО и членов их семей.

За год более 200 жен и матерей участников спецоперации снялись в военной форме своих близких с письмами, написанными от руки, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как рассказала в эфире «Радио Крым» руководитель фотопроекта «Жена героя» Алена Лабунец, участвовать в проекте могут не только жены и мамы, но и другие члены семей военных. Но чаще всего приходят жёны.

«Проект стартовал в феврале прошлого года. Первых участниц было найти сложно, полтора месяца мы собирали первую двадцатку по социальным сетям. А уже потом «сарафанное радио» разнесло по всем городам, и сейчас нет отбоя. Мы не думали в самом начале, что будем колесить по всем городам, начали писать, почему только в Симферополе, когда к нам? Потоком пошли уже после второй выставки. В итоге дважды уже выставлялись в Симферополе и Керчи, были в Евпатории, Бахчисарае, Феодосии, Ялте, теперь в Ленино, а к 23 февраля готовим третью выставку в крымской столице», – рассказала Лабунец.

Проект был задуман как поддержка бойцам в зоне СВО от их жён и матерей. Женщины оставляют свои данные администраторам проекта на его странице в «ВК» и обязуются выполнить ряд условий – прибыть в назначенные дату и время на съемку, привезти с собой китель, фуражку и награды военнослужащего, если таковые имеются, и обязательно письмо, адресованное мужу или сыну. Авторские стихи и песни, при этом, приветствуются. Дальше за работу берутся стилисты и фотографы.

«Мы размещаем на билборде фотографии, к которым прилагается письмо для своего мужчины на фронт. Это могут быть стихи, могут быть какие-то песни. Но это должны быть какие-то слова от души, потому что нет ничего лучше. Иногда бывает, мы читаем эти письма и плачем. Плачем постоянно, даже если всё хорошо, все живы-здоровы. Но всё равно это настолько проникновенные слова, столько людей, столько эмоций, столько ожидания.

Личные истории мы не раскрываем по понятным причинам, но стараемся передать через фотографии с этим письмом максимум информации, чтобы человек, который просто проходит мимо этой выставки, посмотрел любой женщине в глаза и ощутил, что чувствует она», – отметила Лабунец.

Все выставки публичные, проходят в наиболее посещаемых местах. Их организацией в конкретном населенном пункте занимаются местные администрации, поскольку патронирует проект глава Крыма Сергей Аксёнов. Но, по словам учредителя Центра гражданских инициатив поддержки и помощи семей участников СВО «Жена героя» Анны Михайловской, проект вышел за пределы Крыма.

«С недавних пор к нам присоединилась Луганская народная Республика. И уже готовит у себя аналогичную выставку. Мы сейчас занимаемся подготовкой, надеюсь, что глава Луганской народной Республики поддержит. Хотим ее открыть 18 марта, в десятую годовщину Крымской весны. Я думаю, для Донбасса это не менее знаковое событие», – считает Михайловская.

В планах организаторов создать музыкальный клип с участием жён военнослужащих. Уже есть стихи, написанные одной из крымских поэтесс, и сейчас идет поиск музыкантов, готовых положить их на музыку.