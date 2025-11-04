«Бездарь Буданов без толку погубил людей в Покровске» – офицер ВСУ

Вадим Москаленко.  
04.11.2025 22:33
  (Мск) , Киев
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов в России) – нарцисс и бездарность, который без пользы губит людей.

Об этом на канале «Politeka» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Лично моё мнение и мнение авторитетных для меня спецназовцев, в том числе из ГУР – что господин Буданов абсолютно бездарен. И его операции гораздо более вредны для нашей обороны, чем их отсутствие.

По крайней мере, его вот эти доблестные, в кавычках, операции на острове Змеиный, на западном побережье Крыма, попытки форсирования Днепра, нам принесли много горя и ноль эффекта», – сказал Бекренев.

Он подчеркнул, что контратака ГУР в Красноармейске – такая же бездарная потеря специалистов.

«Я не думаю, что он поумнел за это время. Он такой же нарцисс и пижон, и его действия зачастую направлены на какие-то пиар-акции. Его готовят в президенты, что ли. Но к нему крайне негативное отношение, как к профессионалу.

Может быть, он был бы неплохой там командир группы, как и был он командиром группы, а потом взлетел сразу в начальника ГУР. Вообще на этой посаде должны быть аналитики, а не спецназовцы», – рассуждал укро-офицер.

