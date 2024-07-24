Беженцы из Херсона: Галичина как страшный сон. Едина країна оказалась фейком

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Блогер и предприниматель Николай Терещенков, покинувший родной Херсон вместе с российскими войсками и переехавший в Крым, в материале для «ПолитНавигатора» рассказывает, что говорят оставшиеся земляки о ситуации в городе.

Автор также сравнивает обстановку на «украинском» правом берегу Днепра и левобережной части Херсонской области, контролируемой российской армией.

…Когда пишешь о родном городе, это даётся легко и одновременно непросто.

Глядя на видеорепортажи из родных мест, возникает ощущение сюрреализма. Вот об этот камень я постоянно спотыкался, а эта лавочка – любимое место для отдыха с женой и детьми.

Херсон одновременно и близок (всего четыре часа на автомобиле), и далёк.

Вы знаете, моё обычное восприятие города было через призму его истории. Это было настолько естественно, что не требовало дополнительных доказательств.

Улица Суворова, проспект Ушакова, Екатерининский собор и прах князя Потёмкина, погребённый в соборе.

Херсон не утратил своей русскости и во времена УССР, и во времена Незалежной.

Тогда, в апреле 2014г. кто-то из жителей Львова или Тернополя, уже после госпереворота кинул на страницах форума издания «Обозреватель» клич.

«Усі на захист Херсонської області від москальскої навали з Криму!»

Помню своё искреннее удивление. От кого мне защищаться? Не чувствуя за собой вины, задал этот вопрос в этой же ветке, на что получил порцию хейта с конечным выводом собравшейся там публики – в Херсоне полно зрадників.

Потом это слово употреблялось по поводу и без, но 2 мая 2014 года для себя я подвёл черту. Это было внутреннее убеждение и слом старой картины мира, где Украина комфортный и дружелюбный общий дом. И жить нам более в одной стране сложно, да и не стоит, ведь вся искусственность созданной конструкции украинства встала во весь рост именно после майдана.

И хотя у нас не было своего Жириновского, у нас был Александр Довженко, который за много десятилетий до этих событий предсказал их в своём «Дневнике». Вот цитата, говорящая о неизбежности войны Востока и Запада Украины из-за «кривого» способа объединения.

« …Уся наша нечулість, боягузництво, наше зрадництво і піратство, і грубість, і дурість під час всієї історії возз’єднання Східної і Західної України є, по суті кажучи, цілковитим звинувачувальним актом, є чимось, чого історія не повинна нам вибачити».

Да, жители юга Украины отличаются от жителей Москвы или Краснодара. Но ещё более они отличаются от жителей Львова или Ивано-Франковска. При этом общность культуры, истории и языка, например, с москвичами практически стопроцентная. А с жителями Галичины, по сути, ничего общего нет.

И когда вас ничто более не держит в единстве, кроме репрессий СБУ и расправ добробатов, страна обречена.

…Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит.

Обратный отсчёт был запущен. К моменту начала СВО, мы были настолько далеки с Западной Украиной друг от друга, насколько это возможно.

Все херсонцы, попавшие туда по эвакуации, натерпелись столько унижений, сколько наверно не видели за свою жизнь.

Никакого снисхождения, никакого понимая и дружелюбия. «Чому не державною», «валіза, вокзал, Росія», «їдьте додому захищати країну, це ваша війна, це ваші сусіди на нас напали». Херсонцы стали выезжать в Польшу, Германию, Швейцарию. Кто-то возвращался на свой страх и риск в Херсон, многие вернулись в Одессу или Днепропетровск И уже там вздохнули. Галичина вспоминалась как страшный сон. Едина країна оказалась фейком.

После отхода русской армии из Херсона, мы оказались разделены. Часть родственников и друзей (к сожалению, на данный момент о дружбе говорить сложно) остались в Херсоне, часть в Херсонской области на левом берегу.

За последние полтора года, ситуация довольно сильно изменилась. Особенно в психологии херсонцев. Даже не находящихся в Херсоне.

То, что не говорят вслух, отлично слышно за кадром. И понятно, что сарафанное радио работает.

Для украинской пропаганды, это был бы удар под дых. Но, думаю, им и так известны настроения.

-А зачем они разрушили дамбу и всех нас утопили?

-А зачем они жгут нам леса и сёла? Мы что для них, враги получается?

-А зачем они блокируют пенсионные выплаты, особенно для тех кто упорно считает что брать российский паспорт нельзя?

-А почему в самом городе есть следы прилётов с украинской стороны?

На самом деле вопросов гораздо больше, но их не озвучивают.

Да и кто их будет озвучивать, если в массе есть разочарование происходящим, приводящее в уныние?

Распиаренный контрнаступ провалился, десант на Крынки вызывает у проукраинской части населения только один вопрос – а что это было?

Но, самое главное, люди вспоминают на контрасте поведение российских войск в Херсоне и нынешних захысныкив.

Тогда, в 2022 году, нужно было очень постараться, чтобы получить по лицу или получить статью. Даже старые прожжённые правосеки и прочие свидомые борцуны, хотя и задерживались с помпой, на самом деле после беседы довольно быстро отпускались.

Мои знакомые друзья ещё по отрочеству Игорь и Олег, которых не минула зараза украинства, были вызваны на беседу. Зная их дела, думал, что больше не увижу. Через неделю оба были дома. Это реально удивило.

А вот сегодня так себя вести с всушниками или тцкашниками не получится. Да и мода на хранение боеприпасов и техники в черте города, пиетета у местных жителей не вызывает.

Оно ведь как. Думаешь что спрятал, но ошибался. «Новая Линия», которая сейчас «Эпицентр» на Шуменском, или частный сектор на Жилпосёлке. В первом случае брат рядом живёт, во втором тёща. Ну и как потом заламывать руки, заявляя, что бьют по невинным гражданским, а сами среди гражданских боеприпасы укрываете и сами селитесь? Мало коровников и промзоны на окраине?

Сегодня Херсон – это город призрак. Ни о каких семидесяти тысячах населения, конечно, речь не идёт. В лучшем случае до тридцати.

Ну и ставшая уже традиционной усталость от войны.

«Трамп прийде, порядок наведе». На Бандеру уже надежды никакой. Внутри сообщества херсонцев происходят те же процессы, что и по всей Украине, только более ярко выраженные. Жить на передовой – не сахар.

На фото ранее многолюдный и очень популярный Днепровский рынок. Где же хотя бы эти 30 тысяч?

Левобережье сегодня, к сожалению, тоже не может похвастаться мирной и размеренной жизнью. Развитие «малого воздуха» сделало малопригодными для жизни и ведения бизнеса близлежащие к Днепру населённые пункты.

Это серая зона, и не зря пятнадцатикилометровый участок от Днепра, закрывают для свободного посещения.

В целом проблемы левобережья – это системная проблема всех новых территорий. Где-то меньше, как Бердянск или Мелитополь, где-то больше, как Скадовский и Генический районы Херсонской области.

А где-то невозможно вообще что-то решать до окончания СВО, как например Гопри или Новая Каховка.

Бизнес на эти территории, конечно, заходить не торопится. Например мои знакомые из Голопристанского района вынуждены были съездить за посевным материалом… в Ростов. Представляю итоговую стоимость продукции.

Ну а самая большая болячка – это работа чиновников. По словам моего хорошего друга – бывшие украинские чиновники быстро интегрировались в российское государство в части красивых докладов, забыв, что ещё немножко нужно реально работать.

Со слов моих знакомых, проживающих в области, разрыв между желаниями населения и реальностью довольно существенен.

Чем он определён, мне сложно понять. Знаю Владимира Сальдо как толкового управленца, да и Сергей Черевко у него в команде на своём месте.

Кто эти эфемерные злобные чиновники, мешающие строительству Новороссии, для меня загадка.

Но, читая как Жанна Рябцева из Госдумы проверяла реализацию нацпроекта «Оздоровление Волги», думаю, стоило бы её пригласить в Херсонскую область.

Глядишь бы, ситуация оздоровилась.

В целом, люди, столкнувшись с серьёзными бытовыми проблемами, уходят от долгих разговоров о мировоззренческих взглядах. На вопрос «ты за кого, за красных или за белых», в лучшем случае отмахнутся. Займись делом. Скорее всего таков будет ответ.

Все желают скорейшего мира, который принесёт стабильность. Многие иллюзии остались позади, лучшее, что я по этому поводу слышал – «…нас так давила постмайданная пропаганда, что мы вроде проживали чужую жизнь. Хочется пожить своей».