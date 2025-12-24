Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

ВСУ в своем нынешнем состоянии практически не имеют шансов на успех в противостоянии с ВС РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Буданов нам сказал, что мы проиграли информационную войну по мобилизации. Но я не согласен с Будановым. Мы не проиграли информационную войну. Мы выиграли информационную войну мобилизации. Мы проиграли управление мобилизацией. Потому что нельзя людей мобилизовать пожизненно», – рассуждал укро-эксперт.

Он считает, что в этом и заключается преимущество России.