Бортник признал, что тотальная мобилизация ведет к неизбежному поражению Украины

Игорь Шкапа.  
24.12.2025 17:17
  (Мск) , Киев
Просмотров: 293
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Мобилизация, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


ВСУ в своем нынешнем состоянии практически не имеют шансов на успех в противостоянии с ВС РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«Буданов нам сказал, что мы проиграли информационную войну по мобилизации. Но я не согласен с Будановым. Мы не проиграли информационную войну. Мы выиграли информационную войну мобилизации. Мы проиграли управление мобилизацией. Потому что нельзя людей мобилизовать пожизненно», – рассуждал укро-эксперт.

Он считает, что в этом и заключается преимущество России.

«В основном армия у них состоит из добровольцев разного качества, разного уровня – люди, которые подписывают контракт. Мобилизованная армия или армия мобилизованных имеет мало шансов выиграть войну с армией даже наёмников в длительной перспективе», – резюмировал Бортник.

