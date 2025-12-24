Бортник признал, что тотальная мобилизация ведет к неизбежному поражению Украины
ВСУ в своем нынешнем состоянии практически не имеют шансов на успех в противостоянии с ВС РФ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Укрлайф» заявил киевский политолог Руслан Бортник.
«Буданов нам сказал, что мы проиграли информационную войну по мобилизации. Но я не согласен с Будановым. Мы не проиграли информационную войну. Мы выиграли информационную войну мобилизации. Мы проиграли управление мобилизацией. Потому что нельзя людей мобилизовать пожизненно», – рассуждал укро-эксперт.
Он считает, что в этом и заключается преимущество России.
«В основном армия у них состоит из добровольцев разного качества, разного уровня – люди, которые подписывают контракт. Мобилизованная армия или армия мобилизованных имеет мало шансов выиграть войну с армией даже наёмников в длительной перспективе», – резюмировал Бортник.
