Британские власти настраивают соотечественников на войну с Россией. Но эта политика не найдет отклика в обществе. Об этом в колонке, опубликованной британской газетой The Sun, пишет ее бывший главный редактор Доминик Мохан.
Поводом для материала стал призыв начальника штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона готовится к войне с Россией.
Мохан напоминает, что заявление Найтона прозвучало перед тем, как Владимир Путин объявил, что ракетная система «Орешник» скоро будет размещена в Белоруссии,
«В этой раздражающей маленькой стране, где население питается мелкими мышами и сахарной свеклой, может быть, вареным горностаем в качестве воскресного угощения, и где бездумно правит диктатор с тираническими усами», – указывает автор.
Он скептически оценивает слова Найтона, прогнозируя, что немного британцев действительно захотят встать и сражаться за нынешнее правительство в 2026 году.
По его словам, современная Британия «все больше презирает мужественность».
«Женщины также чувствуют себя брошенными государством, которое, кажется, ставит права трансгендеров выше их собственных и обходит стороной банды насильников и сексуальных извращенцев. То же самое правительство теперь предупреждает тех, кого оно оттолкнуло, что они должны подготовиться к тому, чтобы стать мужчинами и носить оружие», – пишет Мохан.
