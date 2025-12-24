Британская газета: Население Белоруссии пытается мелкими мышами

Олег Кравцов.  
24.12.2025 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1433
 
Белоруссия, Великобритания, Д.Б., Дзен, Россия


Британские власти настраивают соотечественников на войну с Россией. Но эта политика не найдет отклика в обществе.  Об этом в колонке, опубликованной британской газетой The Sun, пишет ее бывший главный редактор Доминик Мохан.

Поводом для материала стал призыв начальника штаба обороны Великобритании Ричарда Найтона готовится к войне с Россией.

Британские власти настраивают соотечественников на войну с Россией. Но эта политика не найдет отклика...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Мохан напоминает, что заявление Найтона прозвучало перед тем, как Владимир Путин объявил, что ракетная система «Орешник» скоро будет размещена в Белоруссии,

«В этой раздражающей маленькой стране, где население питается мелкими мышами и сахарной свеклой, может быть, вареным горностаем в качестве воскресного угощения, и где бездумно правит диктатор с тираническими усами», – указывает автор.

Он скептически оценивает слова Найтона, прогнозируя, что немного британцев действительно захотят встать и сражаться за нынешнее правительство в 2026 году.

По его словам, современная Британия «все больше презирает мужественность».

«Женщины также чувствуют себя брошенными государством, которое, кажется, ставит права трансгендеров выше их собственных и обходит стороной банды насильников и сексуальных извращенцев. То же самое правительство теперь предупреждает тех, кого оно оттолкнуло, что они должны подготовиться к тому, чтобы стать мужчинами и носить оружие», – пишет Мохан.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить