Британское население необходимо обработать пропагандистской кампанией, суть которой в том, что поддержка Киева обойдётся налогоплательщикам гораздо дешевле, чем последствия поражения Украины.

Об этом в Лондоне заявил министр вооружённых сил Великобритании Алистер Карнс в ходе доклада «Война на Украине: поле битвы за будущее Европы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Частью доклада о стратегической обороне было решение о том, что в школах будут преподавать о вооружённых силах, расширять кадетское образование и пытаться сделать так, чтобы показать обществу важность обороны. Второй пункт – это описание угроз. Раньше мы не были в таком положении и не очень хорошо понимали, что война на Украине значит для Великобритании. Но это самый большой фактор, влияющий на кризис стоимости жизни. Обычный человек на улице не свяжет войну на Украине с кризисом стоимости жизни. Мы должны объяснить населению, что конфликты, которые кажутся далёкими, могут сильно повлиять на экономическую стабильность в Великобритании. И если мы этого не сделаем, у нас будут серьёзные политические проблемы, и это скажется на финансах Великобритании в целом», – сказал министр.