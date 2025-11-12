Британский министр: «Не вооружим Украину – сами окажемся на передовой»

Константин Серпилин.  
12.11.2025 22:58
  (Мск) , Лондон
Просмотров: 5452
 
Великобритания, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Провокации, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Британское население необходимо обработать пропагандистской кампанией, суть которой в том, что поддержка Киева обойдётся налогоплательщикам гораздо дешевле, чем последствия поражения Украины.

Об этом в Лондоне заявил министр вооружённых сил Великобритании Алистер Карнс в ходе доклада «Война на Украине: поле битвы за будущее Европы», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Британское население необходимо обработать пропагандистской кампанией, суть которой в том, что поддержка Киева обойдётся...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Частью доклада о стратегической обороне было решение о том, что в школах будут преподавать о вооружённых силах, расширять кадетское образование и пытаться сделать так, чтобы показать обществу важность обороны.

Второй пункт – это описание угроз. Раньше мы не были в таком положении и не очень хорошо понимали, что война на Украине значит для Великобритании. Но это самый большой фактор, влияющий на кризис стоимости жизни. Обычный человек на улице не свяжет войну на Украине с кризисом стоимости жизни.

Мы должны объяснить населению, что конфликты, которые кажутся далёкими, могут сильно повлиять на экономическую стабильность в Великобритании. И если мы этого не сделаем, у нас будут серьёзные политические проблемы, и это скажется на финансах Великобритании в целом», – сказал министр.

«Нужно сделать всё возможное, чтобы поддержать Украину, по той простой причине, что если Украина потерпит поражение, это обойдётся нам гораздо дороже.

Поэтому эта программа – затраты во спасение. Давайте удвоим усилия и поддержим Украину. Давайте сделаем всё возможное, чтобы поддержать Украину, чтобы нам не пришлось воевать на передовой, если что-то пойдёт не так», – стращал британцев Карнс.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить