«Это радует»: В укро-эфире заявили о гениальном плане по сдаче Покровска
В Киеве цинично успокаивают общественность по поводу краха бандеровской обороны в Покровске – теперь утверждается, будто в городе уже давно не было ВСУ, а имел место «гениальный план» украинских генералов.
Российская сторона, как известно, заявляет об окружении крупной группировки в Покровске. Сегодня в Сети появились кадры сдачи в плен 25 украинских морпехов.
Однако родственникам погибших и окруженных солдат ВСУ вряд ли дадут слово в укро-эфире. Зато вот как объясняет происходящее «громадянам» экс-участник карательной операции против ЛДНР, списавшийся из армии офицер ВСУ Евгений Бекренев («Арти Грин»):
«Противник, пользуясь туманом, вошёл большими силами в Покровск. До этого там были штурмовые группы. То есть Покровск можно считать не просто оставленным, но уже основательно занятым.
Но эти кадры, как они заходили в Покровск, зрелище ещё то. Кто на мотоцикле, кто на жигулях переваренных, кто пешком – короче выглядит, как армия Наполеона при отступлении из Москвы. Но при этом вроде как наступают.
Но ведь в Покровске наших войск не было – были отдельные группы. Была попытка организовать килл-зону, и она сработала. То есть противник недели две возился, проходя эту килл-зону, пока зашел большими силами и то, воспользовавшись туманом.
Это новое слово в этой войне, когда наши генералы не устраивают бойню за город внутри города, очередной «фортеци» не организовали, и меня это радует…
Покровск показал, что мы перешли к другой тактике – противнику предлагается продвигаться по килл-зоне, теряя людей, при этом он бьет, как удар в пустоту. Знаете, как боксер, если бьет в пустоту, он силы теряет, а ущерба не наносит», – заявил Бекренев.
