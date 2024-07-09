«Это всё ухищрения Салливана» – Украине не даёт покоя «План Колокольцева»

Вадим Москаленко.  
09.07.2024 18:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Обнародованный токсичными пропагандистами, вроде Дмитрия Гордона «план Колокольцева», на самом деле, является «планом Салливана», с помощью которого Белый дом пытается «спасти Украину», тем самым повлияв на рейтинги Джо Байдена на выборах президента США.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Обнародованный токсичными пропагандистами, вроде Дмитрия Гордона «план Колокольцева», на самом деле, является «планом Салливана»,...

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По его словам, фактически советник по нацбезопасности США Салливан попросту улучшил условия «Стамбула», вписав «в туманные моменты» выгодные для Украины условия, чтобы использовать это как стартовую площадку для переговоров.

«Салливан наполнил «Стамбул», сделав из абсолютно неприемлемой капитуляции, скажем, почётную остановку войны. Это не победа и не поражение, но оно слишком проукраинское. И мы сразу получили ответ от Путина: никаких переговоров ни на  каких основах, кроме капитуляции Украины», – сказал Луценко.

Он подчеркнул, что американцам вдруг сейчас понадобился такой план из-за проблем Байдена с результатами будущих выборов.

«Он хочет продемонстрировать избирателям, что такие огромные усилия, потраченные на Украину, завершились позитивно. Потому что для американцев остановка войны на условиях Салливана – это то, что они спасли Украину», – объяснил экс-генпрокурор.

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