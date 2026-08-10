Российский генерал: Турецкие боеприпасы нужны Украине для очередного «контрнаступа» к Крыму

Михаил Рябов.  
10.08.2026 13:23
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Приазовье, Россия, Сюжет дня, Турция, Украина


В сентябре-октябре ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступление в направлении Азовского моря или на Крым, сосредоточив в этом регионе основные резервы и новые вооружения, полученные от Турции и других стран НАТО.

Об этом «Независимой газете» заявил военный эксперт генерал-лейтенант Юрий Неткачев.

В сентябре-октябре ВСУ могут предпринять новую попытку контрнаступление в направлении Азовского моря или на...

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«Благодаря Анкаре у Украины сформируется ударный артиллерийский кулак, который, вполне вероятно, ВСУ смогут использовать для масштабного наступления. Сейчас на Украине уже сформированы три механизированные бригады – 76-я, 50-я и 167-я, – они войдут во вновь создаваемые Объединенные силы быстрого реагирования (ОСБР), основу которых составят штурмовые подразделения, набираемые в ВСУ по контракту. Готовятся также новые подразделения БПЛА», – сказал он, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Накануне стало известно, что играющая в «посредника» Турция получила разрешение США на продажу Украине 70 баллистических ракет Atacms с дальностью действия 165 километров, а также 12 систем РСЗО, несколько десятков тысяч снарядов и кассетных боеприпасов.

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English version :: Читать на английском Российский генерал: Турецкие боеприпасы нужны Украине для очередного «контрнаступа» к Крыму

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