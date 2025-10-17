«Грошей нема. Разработки ракет отложены» – укро-авиаэксперт

Вадим Москаленко.  
17.10.2025 23:57
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1808
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Из-за резкого переключения приоритета на дроны, Украина была вынуждена отложить реализацию ракетных программ, о чём с помпой заявлялось в прошлом году.

Об этом на канале «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт-авиационщик Константин Криволап, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий спросил, как обстоят возможности Украины по созданию собственных баллистических ракет.

«Если говорить о сроках разработки баллистических ракет, то они всегда раза в два превышают время разработки крылатых ракет. Второе, нам осенью прошлого года обещали, что они там уже заканчивают испытания, что осталось совсем мало, но основная проблема – это финансирование.

И если в прошлом году у нас было усиленное финансирование ракетных программ, то сейчас основные все средства были направлены на то, чтобы заниматься дронами», – отметил он.

«Это привело к тому, что финансирование ракетных программ перенесено или на конец этого года – и крылатых, и баллистических, или на начало следующего.

К сожалению, не хватает денег, мы не можем реализовать свои ресурсы без денег», – жаловался в ответ Криволап.

