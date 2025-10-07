Казахский марксист: «Пересядем со всех стульев на какой-то один – в Казахстане начнётся майдан и СВО»

Любой отход в чью-либо пользу от «многовекторной» политики Казахстана приведёт к гражданской войне.

Об этом на канале «Простые числа» заявил член марксистской казахстанской организации Қызыл Ту Алибек Тасыбеков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Скорее всего, будет гражданская война. Условно говоря, если победит американский капитал, его люди придут к власти, проамериканские, которые будут максимально антироссийские, то у России не будет выхода, кроме как начать… это не оправдывает их действия, геополитические. И у Китая.

Под их страной появилась не страна, которая пытается на всех стульях усидеть, а, скажем, антикитайская, антироссийская, прозападная, то в Казахстане начнётся гражданская война. Потому что эти власти начнут войну против русского языка на манер Украины.

Такой вариант возможен. Если в Казахстане произойдёт либеральный прозападный переворот, то мы получим гражданскую войну. Северные, восточные регионы начнут противиться. Восточный, скорее всего, пойдёт под Китай, Северный будет получать поддержку от России», – сказал он.