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Зеленский обрёк Украину на «неравноценный обмен» ударами с Россией в условиях, когда Запад не сможет предоставить Киеву запасы ракет для ПВО.

Об этом в эфире видеоблога «The Cipher Brief» заявил бывший замминистра обороны по вопросам разведки и бывший оперативный сотрудник ЦРУ Майкл Викерс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В последнее время ситуация изменилась, у Украины заканчиваются перехватчики. И хотя благодаря собственным инновациям они могут сбивать множество беспилотников, они не могут справиться с баллистическими и гиперзвуковыми ракетами и, по сути, беззащитны. Поэтому в последнее время все российские ракеты долетают до цели, хотя раньше их сбивали «Патриоты». И это связано с нашей политикой в отношении Украины, а также с нашими запасами и войной в Иране. Поэтому даже предложенная сделка, от которой администрация, похоже, сейчас несколько отступает, по передаче Украине технологий для «Патриотов» потребует времени, прежде, чем начнёт действовать. Это займёт пару лет или около того. То же самое касается и европейского производства. Итак, прямо сейчас Украина находится в сложном положении из-за этого ракетного обстрела инфраструктуры, особенно с наступлением зимы. Сейчас Украине удалось нанести удар по многим объектам энергетической инфраструктуры и другим объектам глубоко внутри России, что наносит ущерб российской энергетике и оказывает ещё большее давление на население. Но вы знаете, сейчас это неравноценный обмен», – заявил Викерс.

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