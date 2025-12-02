«Конца не будет в ближайшее время», – Украина останется бандеровской, с Зеленским или без

02.12.2025 09:58
Несмотря на коррупционные скандалы, Зеленский имеет шанс удержаться в президентском кресле, поскольку среди западных покровителей идёт спор относительно кандидатуры на замену.

. Об этом на канале «Союзное вече» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Эти скандалы – это начало конца Зеленского, но всё ещё только начало. А конца не будет в ближайшее время. Потому что встаёт проблема замены – на кого менять? Проблема в потенциальных лидерах – они уже разобраны.

Залужный – это человек Лондона, американцам менять Зеленского на него не очень захочется. Мэр Киева – тоже человек Берлина, кому это надо. У Юли Владимировны с управляемостью всегда были проблемы. Так что найти замену не так просто», – сказал Жарихин.

Он не верит в заключение мира с Украиной – кто бы ни сменил Зеленского, или останется он сам при власти, но в Киеве продолжат заправлять бандеровщина.

«Народ в большинстве молчит. И то меньшинство, которое говорит, может стать новым тоном заключения соглашений – вся эта бандеровщина, активисты.

А политика зачастую определяется активным меньшинством. А они на Украине и в Европе настроены резко антироссийски, и против заключения мирного соглашения. Это тоже проблема, которую придётся решать», – сказал Жарихин.

