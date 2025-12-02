Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на коррупционные скандалы, Зеленский имеет шанс удержаться в президентском кресле, поскольку среди западных покровителей идёт спор относительно кандидатуры на замену.

. Об этом на канале «Союзное вече» заявил замдиректора Института стран СНГ Владимир Жарихин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Эти скандалы – это начало конца Зеленского, но всё ещё только начало. А конца не будет в ближайшее время. Потому что встаёт проблема замены – на кого менять? Проблема в потенциальных лидерах – они уже разобраны. Залужный – это человек Лондона, американцам менять Зеленского на него не очень захочется. Мэр Киева – тоже человек Берлина, кому это надо. У Юли Владимировны с управляемостью всегда были проблемы. Так что найти замену не так просто», – сказал Жарихин.

Он не верит в заключение мира с Украиной – кто бы ни сменил Зеленского, или останется он сам при власти, но в Киеве продолжат заправлять бандеровщина.