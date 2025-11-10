«Нам у русского «Рубикона» ещё учиться и учиться» – главный украинский оружейник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Русские массово испытывают «наиновейшие разработки и системы» на украинском поле боя, а потом определяют, что нужно масштабировать, а где следует доработать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сама по себе – достойный противник, это огромное государство с огромными возможностями и средствами. «Рубикон» – одно из лучших их подразделений. Это лучшие люди. Прежде всего, это чрезвычайно умные люди, хоть это и враг, но мы должны это признавать. «Рубикон» получает наиновейшие разработки и системы, испытывает их на нашем поле боя, говорит конкретно, что именно нужно масштабировать, что именно нужно доработать и где именно применять. Это такой центр, куда сбегается вся топовая информация, и они умеют её потом масштабировать, превращать в действенные механизмы», – рассказал Федирко.