«Нам у русского «Рубикона» ещё учиться и учиться» – главный украинский оружейник

10.11.2025 21:32
Русские массово испытывают «наиновейшие разработки и системы» на украинском поле боя, а потом определяют, что нужно масштабировать, а где следует доработать.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил исполнительный директор «Украинского совета оружейников» Игорь Федирко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия сама по себе – достойный противник, это огромное государство с огромными возможностями и средствами. «Рубикон» – одно из лучших их подразделений. Это лучшие люди. Прежде всего, это чрезвычайно умные люди, хоть это и враг, но мы должны это признавать.

«Рубикон» получает наиновейшие разработки и системы, испытывает их на нашем поле боя, говорит конкретно, что именно нужно масштабировать, что именно нужно доработать и где именно применять.

Это такой центр, куда сбегается вся топовая информация, и они умеют её потом масштабировать, превращать в действенные механизмы», – рассказал Федирко.

«И нам нужно этому у них учиться! Я очень надеюсь, что наши подразделения, «Некст» в том числе, будут масштабированы не хуже, будут получать возможности не хуже. Сейчас я вижу, что им дали возможность без тендеров закупать инновационные решения. Это очень важно.

Наши подразделения должны иметь право на ошибку. То есть, пускай мы закупили инновацию, пусть она плохая, но мы испытали и получили этот опыт, и потом его внедряем в новые системы вооружений», – мечтал укро-оружейиик.

