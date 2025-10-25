«Не можем достать российские самолёты!» – ВСУ просят у НАТО новые ракеты

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не в состоянии сбивать российские самолеты, запускающие управляемые авиабомбы, радиус действия которых увеличился до 200 километров.

Об этом в эфире украинского пропагандистского видеоблога «Мы – Украина» заявил украинский военный эксперт, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман, представленный как «ветеран войны с Россией».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Расстояние становится больше за счет того, что эти бомбы, стартуют с ускорителем. Нам надо уничтожать самолеты, несущие эти бомбы. Но мы средствами ПВО достать их не можем, не хватает дальности. Мы можем достать их только самолетами. Но нашим самолетам тогда нужно будет заходить в зону поражения уже российских средств ПВО, и они могут быть уничтожены. У нас не так много Ф-16, чтобы так рисковать», – сказал укро-эксперт.

Он считает, что Украине нужны поставки более дальнобойных ракет воздух-воздух, которые адаптированы для пуска с Ф-16.