«Нечего запускать» – украинский полковник об ударах по центру Москвы

Украина не обладает доступным вооружением, способным количественно и качественно справиться с московской ПВО.

Об этом в беседе с журналисткой Людмилой Немырей заявил обозреватель украинской военно-пропагандисткой группы «Информационное сопротивление» полковник Константин Машовец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

« Почему ничего не летит по центру Москвы? Это закончило бы войну за месяц », – задала Немыря вопрос, на который, по её словам, «никто не может внятно ответить».

«Не летит по двум причинам. Потому что нечему лететь, первое. А второе, особый округ ПВО Российской Федерации, ПВО Москвы, наверное, один из самых, в отношении используемых сил и средств, наиболее укреплённых в мире секторов, зон ПВО, как в противоракетном, так и в противовоздушном отношении. Вот по двум этим причинам.

У Украины просто нет средств добивать так, чтобы что-то прорвалось, преодолело тот уровень ПВО и ПРО Москвы и области, которые у противника имеются» – прокомментировал Машовец.