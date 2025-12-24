Немецкий генерал подтвердил, что из Гуляйполя придётся «тикать»

24.12.2025
Ускоренное продвижение русских в Запорожской области объясняется тем, что это уже не сплошной укрепрайон, за который можно бесконечно цепляться, а куда более пустынные территории.

Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Уровень препятствий на этой местности тоже не очень сильный, поэтому русским удается захватить здесь гораздо больше территорий, чем на участках местности с более высоким уровнем препятствий через водоемы, через холмы, прежде всего, за счёт застройки тоже.

В информ-сводках постоянно звучит Гуляйполе, маленький городок с населением около 6000 человек, который находится в тяжелом положении. Русские уже находятся в восточных районах, и можно предположить, что в ближайшие дни этот городок тоже придется оставить», – тревожится немецкий генерал.

