Немецкий генерал подтвердил, что из Гуляйполя придётся «тикать»
Ускоренное продвижение русских в Запорожской области объясняется тем, что это уже не сплошной укрепрайон, за который можно бесконечно цепляться, а куда более пустынные территории.
Об этом в эфире подкаста «MDR» заявил немецкий генерал Эрхард Бюлер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уровень препятствий на этой местности тоже не очень сильный, поэтому русским удается захватить здесь гораздо больше территорий, чем на участках местности с более высоким уровнем препятствий через водоемы, через холмы, прежде всего, за счёт застройки тоже.
В информ-сводках постоянно звучит Гуляйполе, маленький городок с населением около 6000 человек, который находится в тяжелом положении. Русские уже находятся в восточных районах, и можно предположить, что в ближайшие дни этот городок тоже придется оставить», – тревожится немецкий генерал.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: