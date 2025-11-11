Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На востоке Запорожской области ВС РФ добились значительных успехов за последние дни – оборона ВСУ фактически рухнула.

Об этом в своем микроблоге сообщает обозреватель немецкой газеты BILD ярый заукраинец Юлиан Рёпке.

«После потери Успеновки украинская линия фронта локально прорвана на востоке Запорожской области. За выходные российские войска вторжения захватили Рыбное, Сладкое и Новое и вышли на окраины Ровнополя», – написал немец.

По его словам, после падения Успеновки «уже нет ни фортификаций, ни украинских солдат, которые были бы способны сбить темп наступления российских войск». Он отмечет, что скорость продвижения ВС РФ здесь «катастрофически высока».

Эту информацию, комментируя пост Рёпке, подтверждает и депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

«Так и есть. Предупреждала и писала об этом много раз, но у нас Сырский и «боги» в Генштабе, и целая СТАВКА, на которой это не рассматривается. Какая там им Марьяна. Господин Президент, все не будем вникать? Русские отвлекли в Покровске, а наступают на Запорожье. Они совершают маневры», – жалуется Безуглая.

Украинский осинт-канал «Картограф ВСУ» отмечает, что «очень давно не было таких больших продвижений в минимальыне сроки».

А по словам военного блогера Юрия Подоляки, именно за последние дни подразделения 5-й танковой армии ВС РФ юго-западнее Успеновки прорвали фронт на участке шириной 25 километров и продвинулись на глубину до 10 километров. Эти цифры примерно соответствуют данным Рёпке, который пишет о продвижении на глубину 8 километров.

При этом украинский ресурс «Дип стейт», карты которого используют все украинские медиа, стыдливо помечает продвижение и закрепление ВС РФ как серую зону.