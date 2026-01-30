Лозунги в стиле «фортеця Украина», «стойкость» и «несломленность» больше не работают в Киеве, где фекалии льются через раковину и из ванных.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в России в розыск за призывы убивать российских журналистов на Донбассе, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

