«Наши ресурсы истощаются»: Польская дипломатия оправдывается перед неблагодарными украинцами

Игорь Шкапа.  
30.01.2026 12:25
  (Мск) , Киев
Просмотров: 285
 
Дзен, Польша, Социология, Украина


На Украине все меньше людей считают, что Польша оказывает Киеву существенную помощь для войны с Россией.

Об этом пишет влиятельная польская газета «Ржечпосполита», публикуя результаты социсследования Центра имени Мерошевского «Польша и поляки глазами украинцев» за 2025 год.

На Украине все меньше людей считают, что Польша оказывает Киеву существенную помощь для войны...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Украинским респондентам был задан вопрос: «Какая европейская страна оказывает Украине наибольшую военную помощь?». 32% выбрали Великобританию, 29% назвали Германию, а Польша заняла третье место с 14%. В сравнении с аналогичным опросом, проводившимся годом ранее, Польша потеряла сразу 9 процентных пунктов.

В Польше не очень довольны тем, как они выглядят в глазах украинцев.

«Немцы — чемпионы мира по саморекламе. Британцы же, наоборот, заявляют о себе в Украине — они лучше бегают марафоны, а мы специализируемся на спринте. Польские власти помогают, но по мере роста скептицизма они не всегда этим хвастаются. Кроме того, наши ресурсы истощаются: наша оборонная промышленность не может производить столько, сколько немецкая», — прокомментировал исследование экс-посол Польши в Киеве Бартош Чихоцкий.

Исследование, проведенное по заказу Центра имени Мерошевского, было выполнено в Украине компанией Info Sapiens (выборка 1010 человек; телефонные интервью с использованием компьютерной поддержки – CATI). Сбор данных проводился в ноябре прошлого года.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить