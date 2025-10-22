Под предлогом санкций даже Сербия пытается пограбить Россию
Оправдываясь санкциями, Сербия пытается за бесценок выкупить у «Газпрома» ключевую нефтяную компанию. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Компания «Нефтяная индустрия Сербии» попала под санкции, потому что значительная часть её акций принадлежит «Газпром нефть», которая в Европе считается ужасной и с которой нельзя ни в коем случае иметь дело.
Долгое время действовала введённая Америкой отсрочка, а тут её не продлили. Санкции вступили в силу, и возникла действительно интересная коллизия – а что что будет дальше?
Сербы предлагают отдать эту компанию сербскому государству – «а мы вам обещаем, что когда наступит мир, мы вам ее вернем». Но это нужно как-то оформлять, не под честное же слово Вучича отдавать акции. А то через несколько лет там разведут руками и скажут: а где бумаги?» – сказал Симонов.
«Они предлагают 500-600 миллионов долларов. Это смешная оценка. На самом деле, «Газпром нефть» превратил «Нефтяную индустрию Сербии» в процветающую компанию, ключевого налогоплательщика страны.
А, между прочим, Сербия продавала и эту компанию не от хорошей жизни. Она вообще банкротом была. Об этом просто все в Сербии забыли. А теперь говорят: вы нам верните, вы же под санкциями теперь.
Американцы говорят: вы не имеете права совершать транзакции. Хорваты, через которых нефть идёт – и тут санкции. И Хорватия, кстати, тоже заявила, что готова купить 20-25% компании.
Идёт открытый грабёж. Но это всё пытаются как-то сгладить: мы вас не просто грабим, а делаем выгодное предложение. Вы же под санкциями», – обрисовал ситуацию эксперт.
