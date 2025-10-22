Под предлогом санкций даже Сербия пытается пограбить Россию

Оправдываясь санкциями, Сербия пытается за бесценок выкупить у «Газпрома» ключевую нефтяную компанию. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Компания «Нефтяная индустрия Сербии» попала под санкции, потому что значительная часть её акций принадлежит «Газпром нефть», которая в Европе считается ужасной и с которой нельзя ни в коем случае иметь дело.

Долгое время действовала введённая Америкой отсрочка, а тут её не продлили. Санкции вступили в силу, и возникла действительно интересная коллизия – а что что будет дальше?

Сербы предлагают отдать эту компанию сербскому государству – «а мы вам обещаем, что когда наступит мир, мы вам ее вернем». Но это нужно как-то оформлять, не под честное же слово Вучича отдавать акции. А то через несколько лет там разведут руками и скажут: а где бумаги?» – сказал Симонов.